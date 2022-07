ROTELLA – È divenuta ormai una consuetudine l’incontro di Rotella con il Magnifico Rettore dell’università di Camerino Claudio Pettinari e lo storico dell’arte Alessandro Delpriori docente Unicam.

L’evento dal titolo, “La scienza a pennelli: un viaggio della scienza nell’arte” si terrà domenica 24 luglio alle ore 18:30 presso il Dancing Oasi di Rotella.

L’incontro è proposto dai Musei Sistini, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale che si è adoperata in tutto e per tutto per la buona riuscita dell’evento.

Quest’anno in via eccezionale sul palco, oltre al rettore e al docente Delpriori, ci saranno altri 5 studiosi: professori, dottorandi e studenti che si alterneranno in esperimenti di natura scientifica finalizzati alla comprensione a tutto tondo dell’arte mostrandoci quanto gli aspetti scientifici intervengono nell’esecuzione delle opere d’arte del passato nei grandi capolavori e non. Sarà quindi un viaggio nei segreti dell’alchimia, un percorso e un dialogo bizzarro, inedito, sorprendente e curioso.

Alla fine immancabile sarà una visita al locale museo di arte sacra. Si ringraziano per il contributo a questo evento lo sponsor Astea Energia del gruppo Sgr e l’associazione Borghiotto di Poggio Canoso che avrà il piacere di accogliere nella loro locanda i graditissimi ospiti Unicam.

