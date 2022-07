ASCOLI PICENO- E’ fissata per domani mattina la ripresa dei lavori dei bianconeri, dopo i due giorni liberi concessi da Mister Bucchi a conclusione della prima fase di preparazione precampionato.

Il gruppo si ritroverà domani alle 8 al Picchio Village per colazione, a cui farà seguito la prima seduta di allenamento. Dopo il pranzo, che si terrà come di consueto al centro sportivo, i bianconeri torneranno ad allenarsi alle 17e30 per la seconda sessione di lavoro. Identico programma per le giornate di giovedì e venerdì.

Mercoledì è in programma un test di lusso contro la Roma a Trigoria. L’amichevole, la seconda del pre campionato dell’Ascoli dopo quella di Amatrice, si terrà a porte chiuse alle ore 17:30.

Sabato 30 è fissata la terza amichevole, sempre alle 17:30, con la Recanatese a Porto San Giorgio.

