Modifica e integrazione O.D. n. 428 del 07/07/2022 avente per oggetto “Regolamentazione della circolazione stradale in Via E.Mari n.53 per la realizzazione dei lavori di allaccio rete fognaria”

ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale n. 463 del 22 luglio 2022 l’Amministrazione comunale dispone di istituire, a modifica ed integrazione della O.D. n. 428 del 07/07/2022, per il periodo dal 25 agosto p.v. e fino al termine delle esigenze, in Via E. Mari n. 63/D:

a) la conferma dei seguenti provvedimenti adottati per la regolamentazione della viabilità con la predetta O.D.:

il divieto di sosta rimozione coatta, in ambo i lati, con orario 0-24;

il parziale restringimento della carreggiata stradale garantendo la circolazione veicolare nei due sensi di marcia;

la deviazione del transito pedonale sul lato opposto dei lavori;

b) la sostituzione del periodo di cui al punto “4” della O.D. n 428:

“qualora la larghezza della strettoia è inferiore a m.5,60 è istituito il senso unico alternato mediante movieri – art.42 c.3 lett.”b” D.P.R. 16/12/92 n.495( art.21 CdS)”;

con il seguente:

l’interdizione della circolazione veicolare per il tratto compreso dall’intersezione con la Via Urbino e fino a quella con la Via Recanati:

– dalle ore 22:45 del 1° agosto alle ore 6:00 del 2 agosto p.v;

– dalle ore 22:45 del 2 agosto alle ore 6:00 dal 3 agosto p.v.

Per consultare l’rodinanza:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21154

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.