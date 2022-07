La tradizionale sfida “gara delle massaie” è in programma per il 16 agosto alle ore 19, come sempre all’ambito dell’Ascoliva Festival.

ASCOLI PICENO – Parte la sfida: c’è già chi ha inoltrato la propria richiesta per partecipare all’attesa e ormai tradizionale “gara delle massaie” in programma il 16 agosto (alle ore 19), come sempre nell’ambito di “Ascoliva Festival”, festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno dop che si svolgerà in piazza Arringo ad Ascoli dal 10 al 21 agosto prossimi.

Proprio a seguito delle prime richieste già pervenute, l’organizzazione ora invita tutti coloro che vogliono partecipare alla sfida tra le più buone olive ripiene ascolane fatte in casa (tramandando una tradizione che attraversa più generazioni) a inoltrare la richiesta entro il prossimo 11 agosto.

Torna anche per il 2022, dunque, l’iniziativa studiata dagli organizzatori di “Ascoliva” per concedere una vetrina anche a tutti coloro che preparano con maestria l’oliva ripiena ascolana nelle proprie abitazioni.

Olive che in molti casi non hanno nulla da invidiare a quelle dei professionisti del settore, ma che spesso e volentieri vengono assaggiate solo da amici e parenti.

La partecipazione alla gara delle massaie di Ascoliva è, come sempre, aperta a tutti e gratuita. Basterà inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] scrivendo “voglio partecipare alla gara delle massaie” e indicando nome, cognome e recapito telefonico della persona che intende prendere parte alla sfida.

In caso di un numero molto elevato di domande, l’organizzazione si riserva di accettare solo una parte delle richieste pervenute in base all’ordine cronologico di ricezione delle e-mail.

Le e-mail potranno essere inviate fino alle ore 23:59 di giovedì 11 agosto (dopo tale termine non si ammetteranno più domande). Ai concorrenti ammessi alla gara verrà inviata, in risposta, una e-mail che confermerà l’ammissione. Il regolamento della gara è già disponibile sul sito www.ascoliva.it sotto la voce “L’edizione 2022/Gara delle massaie). L’impasto dovrà essere preparato a casa e poi il completamento, con la fornitura di olive, avverrà al villaggio di “Ascoliva”.

Tutti i concorrenti in gara presenteranno le loro olive ripiene alla giuria di esperti appositamente formata dall’organizzazione che giudicherà le migliori olive fatte in casa. A fine gara sarà premiata la “Migliore oliva ripiena ascolana fatta in casa”. La sfida è lanciata, ora tocca alle massaie.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.