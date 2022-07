ASCOLI PICENO – Il fenomeno Alexa continua a crescere e sempre più italiani utilizzano l’assistente vocale di Amazon per semplificare la quotidianità, tramite la propria voce.

I dati raccolti nel periodo tra gennaio e giugno 2022 mostrano un aumento delle interazioni nelle Marche del 30%, per un totale di oltre 62 milioni di dialoghi con Alexa. Solo nella provincia di Ancona se ne contano più di 29 milioni, seguita da Macerata (17 milioni) e la provincia di Pesaro e Urbino (5 milioni).

La casa intelligente: 10 milioni di interazioni vocali. Alexa si integra con migliaia di dispositivi per la casa intelligente, permettendo di attivare telecamere, luci, termostati compatibili e molto altro. Questa funzione è usata più frequentemente dagli abitanti di Fermo, provincia che gode inoltre del tasso di crescita più alto rispetto allo stesso periodo dello scorso: +41% di interazioni vocali.

Gestione del proprio tempo: più di 2 milioni di timer attivati. Preziosa per i marchigiani si è rivelata l’impostazione di timer, aumentata del 54% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale regionale di oltre 2.5 milioni di timer attivati.

Inizio della giornata: nelle Marche, sono oltre 870 mila le sveglie attivate, il 54% in più rispetto al 2021

Creazione di liste: Al primo posto per tasso di crescita rispetto allo scorso anno troviamo la provincia di Fermo con il 45% di elementi aggiunti in più, seguita da Macerata con il 36%.

Musica: sono più di 22 milioni le interazioni con la musica eseguite dagli utenti nelle Marche, il 31% in più rispetto al 2021.

Marchigiani e umbri si intendono in fatto di gusti musicali: anche in Umbria uno dei brani più ascoltati è Dove si balla, sebbene gli umbri preferiscano Farfalle a Ciao ciao. I Maneskin e i Me contro Te mettono invece d’accordo tutti: sono infatti gli artisti preferiti in entrambe le regioni.

