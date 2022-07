Il reading in musica, liberamente tratto dal romanzo “Itaca per sempre” di Luigi Malerba, andrà in scena lunedì 1 agosto, alle ore 21,30, presso l’Anfiteatro Romano.

ASCOLI PICENO – Andrà in scena lunedì 1 agosto, alle ore 21,30, presso l’Anfiteatro romano di Ascoli Piceno, il reading in musica “Mia moglie Penelope“, liberamente tratto dal romanzo “Itaca per sempre” di Luigi Malerba, interpretato da Ornella Muti e Pino Quartullo, nell’adattamento di Margherita Gina Romaniello, con musiche dal vivo (arpa birmana, sitár, dudúk, tromba tibetana) di Oscar Bonelli e la regia di Pino Quartullo.

Uno spettacolo divertente e coinvolgente, che narra la storia di Ulisse che, dopo vent’anni di guerra a Troia e avventure per mare, torna ad Itaca e trova la sua reggia invasa dai Proci, ma decide di non farsi riconoscere per compiere la sua vendetta. Solo Telemaco suo figlio e la sua nutrice ne sono apparentemente al corrente, sebbene, in realtà, la sua amata moglie Penelope sappia, pur fingendo di non sapere, mentre lui non sa e si comporta convinto che solo lui possa sapere. Nella versione di Malerba, Penelope non è poi così mite e ingenua da perdonarlo per averle mentito e per averle nascosto di essere suo marito. Mentre Ulisse trucida i Proci, Penelope cuoce a puntino Ulisse e si vendicherà di lui fino al sorprendente epilogo. Una partita a due fra un uomo ed una donna che sovvertono gli stereotipi del mito e confermano che anche le coppie più celebri non si sottraggono alle ripicche ed alle rivendicazioni di una moglie rispetto a suo marito e viceversa. Un ribaltamento di prospettiva e una narrazione meno eroica e più umana rispetto all’epica vicenda dell’uomo più intelligente e astuto della mitologia e della donna divenuta simbolo di paziente attesa e di fedeltà incondizionata.

Costo del biglietto: euro 15, ridotto 12 euro, in prevendita su vivaticket o in vendita presso la biglietteria del Teatro (0736 298770) dal martedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle ore 20 oppure presso la biglietteria del Teatro Romano (334 6634432) la sera di spettacolo dalle ore 20,30.

