Torna con la terza edizione l’appuntamento dedicato alle tipicità enogastronomiche del territorio, attraverso degustazioni direttamente nei luoghi di produzione di uno dei prodotti Made in Offida per eccellenza: il vino.

OFFIDA – Torna con la terza edizione l’appuntamento dedicato alle tipicità enogastronomiche del territorio, attraverso degustazioni direttamente nei luoghi di produzione di uno dei prodotti Made in Offida per eccellenza: il vino.

Il 30 e 31 luglio ci sarà On the wine. Sette sono le Aziende vitivinicole che ospiteranno l’evento: Ciu Ciu- Agriturismo il Chierico- Azienda agribiologica San Giovanni- La valle del Sole- Tavio Vini- azienda agricola San Filippo e Cantina Villa Pigna.

Tutte le degustazioni saranno accompagnate da pietanze preparate da altrettante attività del Territorio: Fior di Farina, ristorante La Botte, ristorante la Fonte, pescheria Fish-chio’, La Fattoria del Ciafone.

Un connubio di sapori abilmente combinati per allietare l’ultimo fine settimana di luglio.

“Un’occasione preziosa – commenta l’assessore al Turismo Cristina Capriotti– per visitare i luoghi di produzione di tanti vini che portiamo in tavola e di cui spesso ne ignoriamo la storia. On The Wine offre un’esperienza sensoriale e il format è pensato per consentire all’appassionato di visitare tutte le aziende aderenti nell’arco dell’intero weekend“.

“Con On the Wine – aggiunge l’Assessore alle Politiche Agricole, Maurizio Peroni, si ha l’opportunità di conoscere meglio la realtà offidana fatta di tanti produttori sparsi su tutto il territorio. Un’occasione per scoprire paesaggi nascosti e toccare con mano la maestria dei nostri viticoltori veri custodi del paesaggio piceno“.

Le degustazioni si svolgono dalle 17 alle ore 21 ed è obbligatoria la prenotazione. Tutti i dettagli, le proposte e i numeri da contattare li trovate nella cartolina dell’evento, e sui canali social di Offida.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.