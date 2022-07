Decide Botteghin con un colpo di testa su calcio d’angolo. L’allenatore: “Calciomercato? Cerchiamo, in accordo con la società, qualche rinforzo per il reparto d’attacco”

ASCOLI PICENO – Il gol di testa di Eric Botteghin ha determinato la vittoria dell’Ascoli contro la Roma in amichevole a Trigoria il 27 luglio. Giallorossi di Josè Mourinho che schieravano per la prima volta l’argentino Paulo Dybala.

Tabellino del match:

ASCOLI (4-3-3): Leali (39’ st Guarna); Salvi (1’ st Donati), Botteghin (23’ st Simic), Bellusci (39’ st Franzolini), Giordano (19’ st Falasco); Collocolo (31’ st Eramo), Buchel (15’ st Caligara), Saric (1’ st Fontana); Lungoyi (19’ st Ciciretti), Dionisi (1’ st Iliev, 31’ st De Paoli), Bidaoui (19’ st Palazzino, 39’ st Re). A disp. Bolletta. All. Bucchi

ARBITRO: Sig. Dionisi de L’Aquila

RETI: 22’ st Botteghin (A)

NOTE: ammoniti Giordano (A). Rec. 1’ pt, 4’ st.

Le dichiarazioni di Mister Christian Bucchi a commento dell’amichevole: “Vincere contro una squadra grandissima è sempre bello anche se in un normale test pre-campionato. Calciomercato? Cerchiamo, in accordo con la società, qualche rinforzo per il reparto d’attacco.

