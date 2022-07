ANCONA – “La prima cosa da fare per non sprecare le opportunità e le ingenti risorse è rendere semplice l’accesso ai bandi. Per farlo, ci sono solo due strade: scriverli in maniera comprensibile a imprenditori e amministratori, fornire l’assistenza necessaria” sottolinea il presidente della Svem Marche, Andrea Santori.

La Società di Sviluppo delle Marche è partner fondamentale della Regione guidata dal presidente Francesco Acquaroli nella gestione del Fondo complementare al Pnrr per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 nel centro Italia.

“Il primo supporto – riprende Santori – viene dal portale internet nextappenino.gov.it attraverso il quale i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche potranno informarsi ed accedere alle risorse e alle agevolazioni”.

Attraverso nextappennino.gov.it sono disponibili per le imprese, le associazioni del terzo settore, i professionisti, i bandi pubblici gestiti da Unioncamere e Invitalia. “A disposizione per il cratere marchigiano ci sono 300 milioni di euro”.

I bandi a disposizione sono dieci e riguardano molteplici tipologie di investimenti delle micro, piccole, medie e grandi imprese: transizione ambientale, la valorizzazione dei beni artistici, ambientali e culturali, delle produzioni locali, l’inclusione sociale, l’occupazione dei giovani e delle donne, l’economia circolare, lo sport, le filiere agroalimentari e il riciclo delle macerie. “Sono due le strade di accesso ai bandi. C’è una corsia preferenziale, con una procedura a sportello, per le imprese del cratere che hanno subito danni dal sisma, e una a graduatoria. Una volta acquisiti i progetti e definita la classifica si procederà all’assegnazione delle risorse, come da cronoprogramma, entro la fine del 2022” ricorda la Svem.

Il sito nextappennino.gov.it contiene le informazioni dettagliate e le schede su ogni singolo bando, i riferimenti degli sportelli regionali, la normativa di riferimento, le ultime notizie sulla ricostruzione ed i progetti finanziati dal programma, sarà possibile l’accesso diretto ai bandi gestiti da Invitalia e Unioncamere, avvalendosi anche degli sportelli delle agenzie regionali di sviluppo.

Non solo il portale, fondamentale è anche essere guidati nella compilazione e nella comprensione di quanto è stato scritto all’interno dei dieci bandi a disposizione. “Per questo – prosegue il presidente della Svem presentando il secondo supporto ad aziende e amministrazioni in accordo con regione e Camera di Commercio delle Marche – mettiamo a disposizione gratuitamente tre professionisti, uno per provincia. Ad Ascoli Piceno e Macerata l’ufficio si trova all’interno dell’Ufficio Ricostruzione, a Fermo invece nella sede della Provincia.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre e fino al 15 ottobre 2022.

