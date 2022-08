ASCOLI PICENO – E’ stato presentato oggi, martedì 2 agosto, il variegato e ampio cartellone della stagione 2022/2023 del teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, promossa dal Comune di Ascoli Piceno con la rinnovata collaborazione di AMAT e con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Si partirà il 3 e 4 novembre con “Nuda”, un omaggio al teatro e alla sua dimensione onirica e passionale, uno spettacolo denso di mistero e stupore, dove profondità e abissi sono in continuo dialogo con un mondo leggero e luminoso, ispirato all’omonimo romanzo di Daniele Finzi Pasca e da lui scritto e diretto. Cinque straordinari artisti interpretano un lavoro in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea; un gioco acrobatico e teatrale reso possibile da un sistema di volo innovativo, insieme a un’installazione di luci interattiva, intrecciata alla narrazione e a un potente universo sonoro.

Il Teatro Ventidio Basso rinnova la sua vocazione di luogo dedicato alla creazione artistica ospitando la residenza di allestimento di “Preziose Ridicole”, prima del debutto del 26 e 27 novembre. Protagoniste dello spettacolo sono Benedicta Boccoli e Lorenza Mario per la regia e adattamento di Stefano Artissunch, in scena anche nel ruolo del presentatore, una produzione di Synergie Arte Teatro con Fondazione Atlantide Teatro Stabile Verona – Centro di produzione teatrale. Si tratta di un’opera che rivela l’estro e la genialità comica di Molière, una pièce coinvolgente che, grazie a un ben congegnato meccanismo drammaturgico, si sviluppa su più piani espressivi: recitazione, canto e ballo. Nello spettacolo i bellissimi dialoghi di Molière rivivono attraverso il divertimento di numeri-performance e canzoni degli anni 30-40, ma non mancano spunti di riflessione sulla dignità umana calpestata dai contro-sensi della guerra.

Il10 e l’ 11 dicembre sarà la volta di Simone Cristicchi, che porterà in scena “Esodo”, un racconto per voce, parole e immagini che trae spunto dalla vicenda storica contenuta nello spettacolo teatrale “Magazzino18” di cui Cristicchi è stato magistrale interprete. Il grande successo della tournée ha contribuito a far riaffiorare una memoria a tratti rimossa, fra cui quella delle foibe e dell’esodo di massa di cittadini italiani, che dopo il trattato di pace del ’47 dovettero lasciare vasti territori dell’Istria e di quella fascia della costa adriatica, smettendo, così, di essere geograficamente italiani.

Sarà, invece, Arturo Brachetti ad aprire il nuovo anno, il 14 e il 15 gennaio, con “SOLO, the Legend of quick-change” al termine di una residenza di riallestimento al Ventidio Basso. Un vero e proprio assolo del grande artista dai mille volti che, dopo quattro trionfali stagioni in Europa, ritorna sui palcoscenici europei con uno spettacolo con cui apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e fantasie, proponendo un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le affascinanti discipline in cui eccelle, dai grandi classici come le ombre cinesi, al mimo e alla chapeaugraphie fino a sorprendenti novità, come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser.

Un grande maestro della scena, Gabriele Lavia, insieme a Federica di Martino, arriverà in scena il 25 e 26 febbraio, portando un testo classico tra i più amati di tutti i tempi: “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, scritto inizialmente nel 1916 in siciliano e poi tradotto in italiano dallo stesso Pirandello. “Non c’è dubbio che in siciliano questa commedia nerissima sia più viva e lancinante. Noi faremo una mescolanza tra la prima e la seconda versione di questo “specchio” di un’ umanità che fonda la sua convivenza civile sulla menzogna – ha spiegato Gabriele Lavia, che è anche regista di questo allestimento.

Con “Meglio stasera. Quasi-one man show” arriverà sul palco del Ventidio Basso, il 15 e il 16 marzo, Stefano De Martino nel suo primo sorprendente spettacolo live diretto da Riccardo Cassini. Insieme a lui, otto orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, che accompagneranno lo Stefano danzatore e alcuni altri ballerini professionisti e lo Stefano imprevedibile, quello dell’allegria e dei giochi in tv, che dialoga ed empatizza con gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico.

Il 22 e il 23 marzo, Paolo Genovese, firmando la sua prima regia teatrale, porterà in scena l’adattamento teatrale di “Perfetti sconosciuti”, una brillante commedia sull’amicizia , l’amore e il tradimento, campione d’incassi al cinema, che vedrà quattro coppie di amici confrontarsi fino a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”.

Il 1 e il 2 aprile sarà in scena “Imparare ad amarsi” di Michèle Laroque e Pierre Palmade con Alessia Navarro e Pino Insegno per la regia Siddhartha Prestinari. Una storia d’amore, un matrimonio, poi un divorzio, poi un rincorrersi di dubbi, mancanze, rancori. La forza di questo testo, che ha registrato per anni il tutto esaurito in Francia e ha ottenuto grande successo anche in Italia, è l’originalità della struttura in cui gli attori interagiscono con decine di altri personaggi invisibili ma reali, creando sublimi siparietti. I dialoghi divertenti, intrisi di grande ironia, danno un ritmo musicale al racconto e ci si ritrova a ridere dell’amore e di noi stessi, ma soprattutto con la voglia di innamorarsi ancora.

Due appuntamenti fuori abbonamento arricchiscono, inoltre, la stagione 2022/2023: il 3 dicembre, un grande balletto classico “Lo Schiaccianoci”, danzato dal Balletto di Milano su musica di P. I. Čajkovskij e liberamente ispirato al racconto di E. T. A Hoffmann; “Duality Tour 2023″, in prima assoluta il 4 marzo, portato in scena da Dardust, ovvero Dario Faini, pianista italiano della nuova generazione, artista di respiro internazionale, autore, compositore e produttore d’eccezione che vanta un palmarés di oltre 60 dischi di platino. Il suo progetto multidimensionale unisce l’emozione della musica in una cornice live di sorprendenti effetti visual.

I nuovi abbonamenti sono disponibili dal 14 ottobre.

Per informazioni: biglietteria del teatro 0736 298770, AMAT 071 2072439.

PROGRAMMA:

3 e 4 NOVEMBRE

MELISSA VETTORE

BEATRIZ SAYAD

JESS GARDOLIN

MICOL VEGLIA

FRANCESCO LANCIOTTI

NUDA

DANIELE FINZI PASCA

26 e 27 NOVEMBRE

residenza di allestimento

BENEDICTA BOCCOLI

LORENZA MARIO

STEFANO ARTISSUNCH

PREZIOSE RIDICOLE

MOLIÈRE

STEFANO ARTISSUNCH

10 e 11 DICEMBRE

SIMONE CRISTICCHI

ESODO

RACCONTO PER VOCE

PAROLE E IMMAGINI

14 e 15 GENNAIO

residenza di riallestimento

ARTURO BRACHETTI

SOLO

THE LEGEND OF QUICK – CHANGE

25 e 26 FEBBRAIO

GABRIELE LAVIA

FEDERICA DI MARTINO

IL BERRETTO A SONAGLI

LUIGI PIRANDELLO

GABRIELE LAVIA

15 e 16 MARZO

STEFANO DE MARTINO

MEGLIO STASERA

QUASI-ONE MAN SHOW

STEFANO DE MARTINO

RICCARDO CASSINI

22 e 23 MARZO

[cast in definizione]

PERFETTI SCONOSCIUTI

PAOLO GENOVESE

1 e 2 APRILE

ALESSIA NAVARRO

PINO INSEGNO

IMPARARE AD AMARSI

MICHÈLE LAROQUE, PIERRE PALMADE

SIDDHARTHA PRESTINARI

FUORI ABBONAMENTO

3 DICEMBRE

BALLETTO DI MILANO

LO SCHIACCIANOCI

4 MARZO

residenza di allestimento

DARDUST

DUALITY TOUR 2023

prima nazionale

