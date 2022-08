ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale informa che, a causa di necessari e improrogabili interventi da effettuare all’incrocio Corso Trento e Trieste – Corso Mazzini, dalle ore 7:30 alle ore 14 di lunedì 8 agosto il transito veicolare sarà interdetto da Piazza Roma, con obbligo di svolta in Via Pretoriana. Sul posto, sarà presente una pattuglia della Polizia Locale per regolamentare il transito, che sarà comunque garantito a mezzi di soccorso, polizia e autorizzati fino a piazza Simonetti. Per i veicoli provenienti dal varco Cairoli vigerà l’obbligo di svolta a destra in via Niccolò IV. Sarà altresì istituito il doppio senso di circolazione in via Ceci, per permettere l’immissione in via Niccolò IV.

Tutte le informazioni sono disponibili al link https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21207

