ASCOLI PICENO – A partire da domani, nel giorno di Sant’Emidio, fino a lunedì saranno tre gli appuntamenti televisivi che vedranno la Quintana protagonista, tutti sulle reti Rai.

Si parte domani mattina, venerdì 5 Agosto, quando alle ore 11 circa, durante Uno Mattina, su Rai1, il conduttore Massimiliano Ossini ospiterà in studio il Presidente del Consiglio degli Anziani, Massimo Massetti, per parlare dell’imminente Quintana e collegarsi, in diretta, con Piazza Arringo, dove lo aspetteranno il Consiglio degli Anziani e alcuni figuranti.

A partire dalla mattinata di Sabato, invece, verrà registrato un servizio che andrà in onda poi, lunedì 8 Agosto, nel corso di Camper, il programma che racconta l’estate degli italiani, in oda sempre su Rai Uno dalle ore 11:30 circa. La trasmissione, fra le altre cose, racconta anche come i conduttori Rai e i personaggi televisivi stanno trascorrendo le loro vacanze e l’araldo della Quintana Di Ascoli Piceno non poteva non scegliere di raccontare da vicino il suo amore per la città e la sua Giostra.

Ultima, ma non per importanza, la diretta che, domenica 7 Agosto, verrà trasmessa su Rai3 con il collegamento dal Campo dei Giochi a partire dalle ore 18 per raccontare da vicino la parte più importante dell’ultimo atto di questa stagione quintanara.

