Lavori per 300 mila euro. “Un’arteria importante per Spinetoli – spiega il Sindaco Alessandro Luciani – perché collegherà l’uscita dell’autostrada alla frazione San Pio”

SPINETOLI – Il Sindaco Alessandro Luciani annuncia che è stato firmato il contratto per l’inizio lavori della circonvallazione est. Lavori per 300 mila euro.

“Un’arteria importante per Spinetoli – spiega il Primo cittadino – perché collegherà l’uscita dell’autostrada alla frazione San Pio, dove tra l’altro sono in corso i lavori per la nova scuola media. La nuova strada consentirà uno sviluppo del paese verso est, verso la zona artigianale che beneficerà anche una nuova illuminazione e la riqualificazione della rete fognaria. Inoltre l’arteria permetterà nuovi sviluppi dell’area anche grazie alla variante al piano regolatore, che prevede nuove zone edificabili. E, ovviamente una maggiore viabilità. Ringrazio gli Uffici Tecnici per l’importante lavoro che hanno portato avanti e gli assessori per l’impegno. Spero che i lavori inizino presto”.

La ditta che si è aggiudicata i lavori è la Colanzi Srl di Casoli (Ch).





