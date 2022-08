La sfida di Coppa italia, in programma al “Penzo” domenica 7 agosto alle ore 17:45

ASCOLO PICENO- Sono 23 i convocati di Mister Bucchi per la sfida di domenica col Venezia, in programma al “Penzo” alle ore 17:45. Indisponibili Salvi per un affaticamento al polpaccio, Collocolo e Tavcar, alle prese rispettivamente con un problema al ginocchio e alla caviglia.

PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 27 Eramo, 99 Fontana, 32 Giovane, 30 Saric

ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 10 Ciciretti, 17 De Paoli, 9 Dionisi, 23 Falzerano, 7 Lungoyi, 29 Palazzino

Indisponibili: Collocolo, Salvi, Tavcar

Squalificati: nessuno

In data odierna il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19.

Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario.

