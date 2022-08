Eterno Luca Innocenzi, vittoria numero 33 per i gialloblu

ASCOLI PICENO – Giornata di festa, oggi 7 agosto, nel capoluogo.

E’ andata in scena ad Ascoli la Quintana, la Giostra di agosto dedicata a Sant’Emidio. Competizione all’impianto Squarcia.

Prima, come di consueto, si è svolto il corteo per le vie del centro storico dei sei Sestieri e non solo, con 1200 figuranti.

Poi la gara: ha vinto Porta Solestà con l’eterno Luca Innocenzi. Vittoria numero 33 per i gialloblu.

Di seguito tutti i risultati odierni delle tornate.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.