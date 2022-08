ASCOLI PICENO-

ABBONAMENTI #SCORRENELSANGUE: Domenica 14 agosto, giorno del primo impegno di Campionato dell’Ascoli, che riceverà la visita della Ternana, è l’ultima data disponibile per sottoscrivere le tessere di abbonamento all’intera stagione sportiva. Non saranno previste proroghe, così i tifosi che non hanno ancora provveduto a rinnovare la fiducia dei confronti del Club e della squadra, avranno tempo fino alle ore 20:45. Sensibili gli sconti praticati dalla Società in tutti i settori, proprio per avvicinarsi alle esigenze delle famiglie e consentire davvero a tutti di potersi recare al Del Duca e vivere di persona le imprese dei bianconeri, autori lo scorso anno di un campionato avvincente e di successi.

BIGLIETTI PER SINGOLA PARTITA s.s. 2022/23: Il Club comunica che saranno in vendita dalle ore 16 di domani, martedì 9 agosto, i biglietti per assistere alla partita ASCOLI-TERNANA, valida per la 1^ giornata di andata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 14 agosto, alle ore 20:45 al Del Duca di Ascoli.

Prezzi e punti vendita sono consultabili al link: https://www.ascolicalcio1898.it/prezzi-biglietti-campionato-2022-2023/

Gli abbonati della s.s. 2019/20, in possesso di voucher, potranno utilizzare, anche parzialmente, il credito dello stesso.

I residenti nella Regione Umbria potranno acquistare soltanto i biglietti per il settore ospiti.

