ASCOLI PICENO – Ci sarà sicuramente modo di parlarne nei prossimi giorni, ma appare giusto sottolineare come la stagione musicale dei Distretto 13 giunga al culmine proprio in coincidenza del periodo più caldo dell’estate.

Nella settimana di ferragosto, quando la città è colma di turisti e le spiagge traboccano di vacanzieri, la rock band più amata del piceno gioca un “full” difficilmente superabile.

La settimana musicale si aprirà con un concerto nella vera oasi rock del medio adriatico: lo chalet “Punto Rosso” di Alba Adriatica. Proprio in quella location che – nel tempo – è diventata il punto di riferimento estivo per la musica live, martedì 9 agosto i Distretto 13 porteranno il loro travolgente rock-party.

Tra spiaggia e pineta, sorseggiando un cocktail o una birra ghiacciata sarà impossibile resistere alla tentazione di ballare e cantare una interminabile set-list di successi italiani e internazionali. Start alle 22.30.

Mercoledì 10 agosto, il veliero dei pirati del rock ormeggerà ad Ascoli Piceno per prendere parte alla “Notte bianca 2022” dedicata al teatro di strada.

L’evento, organizzato dalla Compagnia dei Folli, prede il nome di “La notte, il circo e la Luna” e vedrà impegnati 25 gruppi tra artisti di strada e musicisti con 45 spettacoli dislocati in 15 location cittadine.

I Distretto 13 apriranno le danze in largo Crivelli, al cospetto del maestoso palazzo Bazzani (c.d. palazzo della Cassa di Risparmio) e nei pressi del pub “La Birretta”.

Alle 20.00 la band si esibirà in una prima sezione musicale per poi lasciare la scena al mago Mr. Dario e riprendere le redini dello show alle 24.00 circa.

Negli intervalli tra le esibizioni e poi fino a notte fonda il DJ set in vinile di Sausage, Percifer & Ares.

Giovedì 11 agosto il “Distretto 13 Rock Party” veleggerà verso la costa per fare tappa allo Chalet Casablanca di Porto d’Ascoli. Lo stabilimento rivierasco, nella stagione estiva 2022, ha stilato un calendario musicale estremamente ricco e meritorio di plauso incondizionato sia per l’impegno che per la qualità degli spettacoli proposti.

Giovedì sera, per chi vorrà gradire l’invito, la serata prospetta una cena (con menu alla carta) di delizie a base di pesce ma anche ottime birre, cocktails e after-dinner

Ai Distretto 13 il compito di infiammare la serata con gli irresistibili successi pop e rock del loro repertorio, caratterizzati dall’inconfondibile sound della band.

Sul tavolo un “tris d’assi” che diventerà un “full” con le strepitose serate in arrivo per il 13 e il 15 agosto ma, per il momento, manteniamo alta la suspance e godiamoci i primi eventi.

Info e prenotazioni disponibili sui canali social degli organizzatori.