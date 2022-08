ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 9 agosto, dal sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti.

A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, sono a ringraziare il Prefetto Carlo De Rogatis, il Questore Vincenzo Massimo Modeo, i loro uffici e tutte le forze dell’ordine per l’egregio e sinergico lavoro svolto in occasione delle Festività del Patrono Sant’Emidio e della rievocazione storica della Quintana. Appuntamenti fortemente sentiti dalla comunità ascolana, di grande rilievo e notevole importanza, che hanno visto la partecipazione di tanti cittadini e turisti presenti in città e che, per tali ragioni, hanno richiesto lo svolgimento di attività di prevenzione, vigilanza e sicurezza. Il più sincero ringraziamento va allora al Prefetto De Rogatis per la mirabile attività di coordinamento operata in seno al comitato provinciale della sicurezza pubblica, in particolare tra i vertici delle forze di Polizia e al Questore Modeo per la pianificazione dei servizi, ottimamente attuati dalle forze dell’ordine. Un ringraziamento particolare anche ai Vigili del Fuoco, che si sono egregiamente prodigati nel corso dello spettacolo pirotecnico delle Festività Emidiane.

