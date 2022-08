ASCOLI PICENO – Ascoli torna ad essere capitale mondiale dell’oliva, a partire dalle ore 18 del prossimo 10 agosto, quando si aprirà ufficialmente la nona edizione di Ascoliva Festival, con il claim “L’ottava meraviglia del mondo”, per concludersi nella serata del 21 agosto. Una manifestazione che riparte dagli oltre 40mila visitatori dello scorso anno e si pone come obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla ripartenza della città attraverso l’arrivo, anche quest’anno, di numerosi visitatori.

“Ascoliva Festival – afferma il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti – si ripropone con il proprio format vincente che lo ha portato a diventare una manifestazione di rilievo nazionale, grazie anche alla grande filiera interistituzionale che si è creata. Stiamo dimostrando che tutti uniti si possono ottenere grandi risultati. Lo scorso anno abbiamo avuto tantissime presenze turistiche, ma quest’anno contiamo di migliorare ancora. E come sempre Ascoliva affiancherà le degustazioni con incontri e iniziative anche culturali. La città sarà particolarmente coinvolta, anche per quanto riguarda la rete commerciale”.

La manifestazione è patrocinata e sostenuta dal Comune di Ascoli rappresentato alla presentazione ufficiale dal sindaco Fioravanti e dagli assessori Vallesi e Stallone, dalla Regione Marche (anche attraverso il Programma di sviluppo rurale) con la presenza del consigliere regionale Antonini, dal Bim Tronto con il presidente Contisciani e da altri partner istituzionali come il Consorzio tutela vini piceni, con il direttore Falcioni, il Consorzio tutela e valorizzazione oliva ascolana del Piceno Dop con il presidente Valenti, Food Brand Marche, Mete Picene oltre ai main sponsor Birra del Borgo e Sabelli.

L’edizione 2022 di Ascoliva manterrà la stessa formula vincente degli anni precedenti, con l’oliva ascolana del Piceno Dop protagonista insieme ad altri 12 piatti della tradizione locale predisposti da sei produttori del territorio: in ordine alfabetico, Agorà, Fattoria Case Rosse, La Bottega Di Bruno, Lorenz Cafè, Lo Scarrozzino, Macelleria Clerici Giovanni E Figlie. Il villaggio resterà aperto tutti i giorni, fino al 21 agosto, dalle ore 11 alle 14,30 e dalle 18 alle 23,30. Come sempre i visitatori potranno apprezzare le degustazioni anche all’interno del suggestivo giardino comunale. Non mancheranno anche altri espositori di prodotti tipici del territorio, così come lo spazio per i selfie con il Monumento all’oliva e altre iniziative.

Anche quest’anno Ascoliva Festival manterrà uno spiccato taglio turistico, considerando che con la campagna di comunicazione nazionale (in collaborazione anche con il circuito di Tipicità) e locale si stima di aver raggiunto, attraverso opportuni riscontri, almeno 300.000 persone. E si ripartirà dalle circa 450mila presenze registrate dal 2013 al 2021 (escluso il 2020 per stop dovuto al Covid) con visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La novità di questa edizione di Ascoliva Festival è senza dubbio l’iniziativa Ascoliva Plus, in raccordo con il Comune di Ascoli e con il coinvolgimento di Connfcommercio e dell’associazione Wap, per creare una vera e propria rete di accoglienza. Hanno aderito ben 35 attività, tra cui anche musei civici e trenino turistico, oltre a negozi e locali, che concederanno sconti e agevolazioni a tutti i turisti o ascolani che presenteranno uno speciale coupon incluso nel biglietto per le degustazioni di Ascoliva. Questo stimolerà i visitatori a girare per la città e apprezzare anche la rete commerciale. L’obiettivo è quello di garantire, attraverso Ascoliva, promozione per Ascoli e benefici per tutte le componenti cittadine.

Il programma degli eventi che si svolgeranno nell’ambito di Ascoliva Festival 2022 è in continuo aggiornamento, ma si preannuncia già piuttosto corposo. Anche quest’anno si riparte da punti fermi come le Olimpiadi dell’Oliva, il 14 agosto, che vedranno alcuni tra i visitatori del festival sfidarsi in divertenti gare tutte con protagoniste le olive ascolane, la gara delle massaie, il 16 agosto (con iscrizioni gratuite entro l’11 agosto inviando una mail con nome, cognome e recapito telefonico all’indirizzo [email protected]), infine la festa finale, il 21 agosto, con consegna del Premio Ascoliva. Un ruolo importante, inoltre, sarà garantito come detto dalla presenza dello stand del PSR Marche, da Food Brand Marche e dai Consorzi di tutela, con appuntamenti culturali e incontri con degustazioni.

Ecco il programma: 10 AGOSTO

ore 18 – Inaugurazione Ascoliva Festival 2022

(Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo)

12AGOSTO

ore 19 – Incontro-degustazione “Casciotta di Urbino e formaggio di fossa di Sogliano” (Stand Psr Marche)

13 AGOSTO

ore 19 – Presentazione del libro “Ascolana del Piceno”, interverranno il presidente del Consorzio universitario piceno, Buonfigli, e gli autori Felicioni, Seghetti e De Angelis (Stand Psr Marche)

14 AGOSTO

ore 20 – Olimpiadi dell’Oliva, gare tra i visitatori del Villaggio con degustazioni di olive

(Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo)

15 AGOSTO

ore 19 – Incontro-degustazione “L’oliva ascolana del Piceno Dop tra piacere e salute. Degustazione di olive verdi in salamoia e farcite”. Intervengono il professor Leonardo Seghetti e il biologo nutrizionista Paride Travaglini

(Stand Psr Marche)

16 AGOSTO

ore 19 – Gara delle massaie 2022

(Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo)

21 AGOSTO

ore 22 – Festa finale, intrattenimento musicale con “On Air Band” e consegna “Premio Ascoliva” – (Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo)

Ecco i piatti di ciascun produttore presente ad Ascoliva Festival 2022. Agorà: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, Cannelloni del Piceno ripieni di scottona

marchigiana, mascarpone, pecorino con salsa di pomodori in porchetta e stracciatella, Tiramisù all’ascolana con Anisetta Rosati Fattoria Case Rosse: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, cannelloni di carne, arrosticini La Bottega di Bruno: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, Ravioli di burrata con guanciale croccante e granella di pistacchio, Due panini al latte con porchetta Lorenz Cafè: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, timballo bianco di carne e tartufo, spezzatino di agnello con olive del Piceno Dop Lo Scarrozzino: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, crepès tartufate con pancetta e salsiccia, bocconcini di formaggio fritti (tradizionali e al tartufo) Macelleria gastronomia Clerici di Clerici Giovanni e figlie: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, rigatoni al ragù e salsiccia, straccetti di pollo fritti con patatine

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.