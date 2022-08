COLLI DEL TRONTO – Il Sindaco di Colli, Andrea Cardilli rintraccia la mamma di Emanuele Ciarrocchi, un donatore di organi, e gli consegna una targa insieme al Gruppo comunale Aido di Ascoli Piceno.

La signora Marisa Travaglini avrebbe dovuto ricevere l’invito per la messa annuale in suffragio dei donatori, organizzata dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, che si è tenuta lo scorso 12 giugno, giornata in cui sono state consegnate anche le targhe.

L’invito era stato però inviato all’indirizzo del figlio Emanuele, a Colli, e alla mamma, essendo residente a Spinetoli – lo si è scoperto dopo un mese e mezzo di ricerche e passaparola- non era pervenuto.

Una volta rintracciata, la signora Travaglini è stata raggiunta a casa il 5 agosto, e la rappresentate locale dell’Aido, Cristina Peroni, e Cardilli le hanno consegnato la targa.

“Auspico che siano sempre più numerose l’iscrizione all’Aido – aggiunge Cardilli – chi dona i propri organi può salvare la vita a persone in difficoltà. È uno dei migliori gesti che si possa compiere”

L’iscrizione all’associazione può avvenire mediante iscrizione con la redazione di un atto olografo con il quale i cittadini dispongono che il proprio corpo sia utilizzato dopo la morte per il prelievo di parti destinate al trapianto secondo le vigenti leggi, per essere poi inseriti Sistema Informatico Aido, direttamente collegato con il Ministero della Salute.

Dal 26 settembre 2021, è possibile iscriversi all’Aido e contestualmente manifestare il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti, anche utilizzando al propria identità digitale Spid o un certificato di Firma Digitale in possesso dell’utente. (Per ulteriori

informazioni consultare il sito: www.Aido.it

