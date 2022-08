MONTALTO DELLE MARCHE – Una festa per adulti e bambini, perché sognare con le fiabe non ha età. Questa è La notte delle Streghe e dei Folletti di Montalto delle Marche, un evento magico e unico nel suo genere che unisce intere generazioni, e che torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia.

C’è voglia di ritrovarsi, fantasticare e divertirsi con le fiabe che animeranno le giornate del 12,13 e 14 agosto nel borgo dell’entroterra ascolano. Nelle vie del centro storico si potranno ammirare i personaggi delle favole e le speciali scenografie allestite, giocare e lasciarsi trasportare nel mondo fantastico creato per l’occasione.

Organizzata dall’Associazione Turistico-Culturale “Streghe e Folletti”, la Festa – quella di quest’anno è la 31esima edizione – trasformerà il suggestivo borgo montaltese in un mondo incantato fatto di streghe e folletti, storie, spettacoli e giochi, fino ad arrivare al suggestivo rogo della strega (il 14 agosto) che incanta ogni anno grandi e bambini.

Fittissimo il programma di iniziative: si parte domani, venerdì 12 agosto, con la parata delle Fiabe alle ore 17, per poi continuare con performance, spettacoli, fiabe, favole, esibizioni di tutti i tipi e per tutte le età. E ad intrattenere i tanti visitatori per le vie del centro storico ci sarà anche la Compagnia dei Folli. Presenti poi punti di ristoro in diversi angoli del borgo e la possibilità di raggiungere il centro storico con una navetta gratuita dallo stadio comunale.

“Ero piccolo quando in paese si iniziava a immaginare e poi organizzare la festa che poi è diventata La Notte delle Streghe e dei Folletti. Ed è davvero emozionante vedere come è cresciuta negli anni quella festa pensata, in prima battuta, per far divertire i giovanissimi montaltesi e che oggi richiama visitatori da tutti i paesi limitrofi e anche da fuori regione. È sempre bello poter sognare con le fiabe e noi quest’anno finalmente possiamo tornare a farlo insieme, con ancora più entusiasmo e voglia di stupire. Ringrazio quindi tutti coloro che si stanno adoperando per la riuscita della tre giorni di eventi, prima di tutto l’Associazione “Streghe e Folletti” e poi tutti i volontari, i figuranti e gli artisti che da mesi si impegnano per assicurare la migliore riuscita possibile” dichiara il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi.





