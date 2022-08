ASCOLI PICENO – L’annunciato tris d’assi di concerti ha portato una mano vincente sul tavolo dei Distretto 13 che, forti del successo raccolto ad Alba Adriatica, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, si preparano a due serate eccezionali rispettivamente sul lungomare di Tortoreto lido e a Spelonga di Arquata del Tronto.

Le serate al Punto Rosso, alla Notte Bianca ed allo Chalet Casablanca hanno portato una iniezione di consensi e divertimento e costituiscono la rampa di lancio ideale per i concerti in programma nei giorni che conducono al 15 agosto.

Abbiamo raccolto alcune impressioni dalla sezione ritmica della band, incontrando il batterista Alessio Di Buò ed il bassista Tony Ciarrocchi.

“Il periodo che precede il Ferragosto 2022 ci porterà sul palco di due concerti imperdibili” racconta Alessio “Siamo davvero felici di tornare a Tortoreto Lido in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Mare Assunta in Cielo. Sabato 13 Agosto, in Piazza Carducci, porteremo la nostra energia e la nostra musica a cornice della celeberrima gara di castelli di sabbia.”

L’evento precederà un altro concerto esplosivo che sarà quello in programma per il giorno di Ferragosto a Spelonga in occasione della strepitosa Festa Bella 2022.

L’inimitabile rievocazione organizzata a Spelonga ricorda la tradizione che vuole la partecipazione di un gruppo di spelongani alla battaglia di Lepanto, da cui tornarono portando come trofeo di vittoria un vessillo turco attualmente conservato nella chiesa parrocchiale.

La festa, organizzata ogni tre anni, prevede quasi quaranta giorni di eventi e concerti con taverne aperte negli angoli del paese ed un palco principale in piazza su cui si alternano gli artisti.

“Salire sul palco principale a Spelonga nel giorno di Ferragosto è davvero un grande onore” aggiunge Tony Ciarrocchi “É previsto un grande afflusso di pubblico e siamo pronti a rendere protagonisti della serata tutti gli amici che verrano a fare festa con noi.”

Per i Distretto 13 una stagione densa di eventi importanti e soddisfazioni emozionanti, una stagione che è ancora lunga e che prevede altri concerti che avremo sicuramente modo di annunciare nei prossimi giorni.

Tutte le informazioni sui canali social della band.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.