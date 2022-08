ASCOLI – Nel 2022, con una lunga serie di iniziative, si sta realizzando il progetto “Camminata dei musei”.

Si tratta di una iniziativa promossa da Unione Sportiva Acli – Comitato provinciale Ascoli Piceno/Fermo Aps, in collaborazione con numerosi enti pubblici e privati che è giunta all’ottava edizione.

I numeri del progetto sono particolarmente positivi.

In otto edizioni, infatti, sono stati realizzati 54 appuntamenti e registrate più di duemila presenze di persone di ogni età che hanno visitato strutture museali di due regioni (Marche ed Abruzzo) e quattro province (Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Termo).

La partecipazione a tutti gli eventi è stata gratuita per cittadini che sono giunti appositamente da vari comuni delle Marche, dell’Umbria, del Lazio e dell’Abruzzo, oltre ai numerosi turisti che nel periodo estivo risiedono in varie località marchigiane ed abruzzesi.

Tante le strutture visitate, come ad esempio di Museo della ceramica ad Ascoli Piceno, il Museo della cripta e delle mummie di Monsampolo, i Musei del mare di San Benedetto del Tronto, l’Ecomuseo della pesca di Martinsicuro, i Musei della carta, della filigrana e dei fossili di Pioraco, la Sala del Mappamondo e il Museo diocesano di Fermo.

Ogni iniziativa è stata preceduta da una camminata finalizzata a conoscere meglio la città che ospita la struttura da visitare e a fare movimento, contribuendo così ad un buono stato di salute.

“Il progetto – dice il presidente provinciale di Us Acli Aps Sandro Tortella – si fa interprete di una varietà di esigenze per venire incontro ai bisogni dei cittadini in questo particolare momento storico. Il settore dei musei è stato particolarmente colpito dalle limitazioni adottate per il contenimento della situazione pandemica. Il 2021 ha fatto registrare un miglioramento dell’affluenza rispetto al 2020, ma gli ingressi rimangono comunque inferiori rispetto a quelli del 2019. I piccoli musei, che rappresentano il 90% dei musei italiani sono spesso poco noti e quindi poco visitati; al contrario, essi, in virtù del loro posizionamento, potrebbero godere di un maggiore radicamento nel territorio con la possibilità di instaurare un forte legame con la comunità locale”.

E continua il presidente Tortella: “La nostra iniziativa sostiene i principi del turismo lento e sostenibile e promuove la riscoperta delle piccole attrazioni del nostro territorio. Il progetto cerca, sotto questo punto di vista, di avvicinare il cittadino alla cultura, cercando di favorire il suo benessere. Come evidenzia anche un report dell’Oms, l’impegno culturale e artistico rappresenta una risorsa per la cura e il benessere di ogni persona: attività culturali come l’andare nei musei migliorerebbe il benessere psico fisico di ogni persona e potrebbe contribuire alla prevenzione e alla cura di malattie fisiche e mentali. Non va dimenticato, in ultima analisi, che la valorizzazione culturale e museale possono contribuire alla socializzazione e all’aggregazione, infatti, i musei sono giacimenti di memoria storica che danno la possibilità di respirare storia e cultura e che supportano, quindi, il consolidamento della coesione sociale e la costruzione di una cittadinanza culturalmente attiva”.

Il prossimo appuntamento con l’iniziativa è fissato per il 20 agosto a Grottammare con un percorso culturale dedicato a Sisto V (prenotazioni e informazioni 3939365509).

Per ulteriori informazioni sul progetto “Camminata dei musei” e per conoscere le date dei prossimi appuntamenti, si può consultare il sito www.cooperativemarche.it.





