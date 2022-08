ASCOLI – Posticipato a domenica 14 agosto Ovest, evento ad ingresso libero che si svolgerà a Monte Piselli e organizzato dalla band ascolana Segnali di Ripresa, dall’etichetta discografica Marche di Fabbrica e dal Rifugio Le 3 Caciare.

L’idea nasce dalla voglia di portare la musica e le persone in un luogo diverso da quello a cui si è abituati a vivere una serata. Nulla di nuovo fondamentalmente se non per il fatto che uno sforzo del genere non è così scontato per una zona come l’Appennino. Non si tratta di una discoteca all’aperto ma di musica moderna con il suo pubblico che vivrà una serata in armonia e rispetto con la montagna, ad Ovest, dove tramonta il sole.

La musica dei Segnali di Ripresa dalle 20:30 dialogherà con il tramonto, che con le sue bellissime luci colorerà i Monti della Laga e i Sibillini, perfetto sfondo di un live che si preannuncia semplicemente spaziale! A scaldare gli animi dalle 18:30 il djset di Marco Fazzi e a chiudere, a scaldare i corpi, il djset di Losco Tanner.

Il Rifugio è aperto dalla mattina, per info pranzo, aperitivo e cena chiamare il 0861 930154 – per info legati all’evento scrivere a Il Piccio su Whatsapp 3927248964 evento Facebook https://fb.me/e/2H7yqaxvF Raggiungere Frazione San Giacomo, proseguire per la stazione sciistica Monte Piselli – Rifugio Tre Caciare. (Digitare su google Maps “Rifugio Tre Caciare”) Si raccomanda a chi vuole partecipare:

– di portare un telo/tappetino

– di portare con se una felpa e indossare un abbigliamento consono alle temperature serali.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.