CASTIGNANO – Il Piceno torna ad accogliere una rassegna molto importante.

Oggi, sabato 20 agosto, riprende Templaria a Castignano. La serata di venerdì 19 agosto era stata annullata per maltempo: “Visto il prolungamento dell’allerta Gialla della Regione Marche e le condizioni meteo avverse, siamo stati costretti ad annullare la terza serata di Templaria Festival. Presto comunicheremo anche le modalità di gestione dei biglietti acquistati soprattutto online”.

Nel frattempo gli organizzatori tracciano un primo bilancio: “Siamo davvero soddisfatti, abbiamo notato subito che c’era una gran voglia di ripartire, di tornare a divertirsi, a ridere e ad emozionarsi con gli spettacoli di Templaria. Grazie davvero a tutti. E’ stata una ‘prima’ come non vedevamo da tantissimo tempo”. Così il Presidente della Pro Loco Eros Iacoponi ha commentato la seconda serata di Templaria Festival dopo aver staccato tra biglietti e abbonamenti, oltre 3.600 tagliandi, Un successo incredibile che conferma la bontà di questa straordinaria kermesse che per cinque notti anima il piccolo borgo di Castignanoo. Il tema ‘Humanitas contro pestes’ è piaciuto e anche nella serata di giovedì il borgo di Castignano si è affollato di turisti, tante famiglie con bambini. Soddisfatto il Presidente Iacoponi, ma soddisfatta soprattutto il direttore artistico Rosaria Tomassini che ha è riuscita ad ingaggiare ben trenta compagnie teatrali, con 156 artisti e 82 spettacoli in programma ogni sera per un totale di oltre 400 spettacoli complessivi. Un evento unico in Italia e davvero imperdibile. Felice il Sindaco Fabio Polini che ha accompagnato il vice sindaco di Ascoli Gianni Silvestri in un tour tra gli spettacoli. Molto apprezzati gli inediti dei Mercenari d’Oriente e dei Tetraedro anche quest’anno in scena con spettacoli di grande rilievo, e tanti applausi anche per i De Alchimia capaci di far divertire il pubblico di tutte le età. Ma in realtà tutte le compagnie si sono espresse su un altissimo livello qualitativo, anche le new entry Trovadores, La Rosa d’Acciaio e tanti altri. Molto emozionante, infine, il doppio show in Piazza San Pietro curato dalla Compagnia dei Folli. Quest’anno infatti invece dell’unica esibizione, sono state create due repliche anche per non fa accalcare la folla al centro del paese. Uno show alle 22.45 e l’altro alle 00.10. E tutto è filato liscio con tanto di fuochi d’artificio finali”.

