ASCOLI PICENO – Le persone in condizioni di povertà estrema o marginalità sono i destinatari dei progetti che verranno presentati dagli enti del Terzo settore, chiamati a rispondere a uno specifico bando emanato dall’Ambito Territoriale Sociale. Un intervento che si rivolge a minori, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà in condizione di povertà o a rischio di diventarlo, comprese le persone in condizioni di marginalità estrema e senza dimora presenti nei Comuni dell’Ats XXII. Il progetto consentirà di ampliare la reperibilità dei servizi, estendendone gli orari di aperture attraverso una programmazione coordinata degli interventi e delle prese in carico gestate, e di assicurare la migliore accessibilità delle prestazioni disponibili, anche attraverso un agire di prossimità. “Vogliamo continuare a rivolgere la nostra attenzione alle fasce di popolazioni fragili – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – attraverso misure che aiutino le persone in difficoltà a migliorare la loro condizione. Questo bando dell’Ats XXII è molto importante perché andrà a individuare i soggetti del Terzo settore deputati a presentare i progetti da attuare”.



“Vogliamo potenziare i Servizi sociali a disposizione delle persone economicamente fragili – ha aggiunto l’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – anche alla luce dell’aumento del costo della vita a cui stiamo assistendo in questo periodo. L’Ats XXII ha deciso di farsi trovare preparato alle nuove sfide e con questa progettualità mira a rafforzare il rapporto con le persone più fragili del territorio”.

Per la realizzazione degli interventi l’Ambito Territoriale Sociale XXII mette a disposizione una somma massima complessiva pari a 117.652 euro a valere sul Pon Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6 – ed è prevista una compartecipazione da parte dell’Ente del Terzo Settore che realizzerà l’intervento pari 5.900 euro in risorse monetarie e non monetarie.

L'avviso scade il 4 settembre 2022 e tutte le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Ascoli all'indirizzo www.comune.ap.it

Un altro obiettivo dell'intervento è quello di sviluppare attività di presidio sociale, sanitario e di accompagnamento offrendo alcuni servizi essenziali a bassa soglia (ad esempio servizi di ristorazione, distribuzione di beni essenziali, servizi per l'igiene personale, biblioteca, una limitata accoglienza notturna, screening e prima assistenza sanitaria, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza amministrativa e legale, anche ai fini dell'accesso alle prestazioni riconosciute, banca del tempo).

