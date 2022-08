Viene assegnato ogni anno a coloro che, sia nel settore gastronomico che in altri settori, abbiano contribuito a promuovere il territorio ascolano

ASCOLI PICENO – Si avvia verso la chiusura, dopo aver accolto in questi giorni migliaia di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, l’edizione 2022 di Ascoliva Festival, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop. Ultimi appuntamenti, dunque, per tutti coloro che vorranno cogliere l’occasione di visitare la manifestazione e degustare oltre all’oliva anche gli altri 12 piatti preparati dai produttori locali che partecipano all’evento.

Nella giornata di oggi 20 agosto, dalle ore 19, al Villaggio dell’oliva in piazza Arringo, è previsto un appuntamento con “L’eccellenza delle Marche”, degustazione del prosciutto di Carpegna Degustazione che sarà replicata anche domani, 21 agosto, alla stessa ora. A seguire, invece, sempre il 21 agosto, è prevista la festa finale con l’esibizione del gruppo musicale On Air Band a partire dalle 21,30. Nel corso della serata si svolgerà anche la cerimonia del Premio Ascoliva 2022, premio che viene assegnato ogni anno a coloro che, sia nel settore gastronomico che in altri settori, abbiano contribuito a promuovere il territorio ascolano.

