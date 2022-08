ASCOLI PICENO – Regolamentazione della viabilità e della sosta in largo martiri delle foibe, in largo delle veroniche e in via dei platani in occasione dell’iniziativa ”notte bianca a Monticelli” in programma il 27 agosto p.v. richiedente : Ditta Idf3 Srl

Dalle ore 16:00 del 27 agosto e fino alle ore 3:00 del 28 agosto p.v. e comunque fino a cessata esigenza, la riserva di sosta per i veicoli al servizio delle persone diversamente abili in Largo Martiri delle Foibe e precisamente all’altezza del secondo ingresso al Largo in parola (direzione di marcia centro/periferia), sul lato nord per gli stalli normalmente destinati a sosta libera.



Autorizza tutte le occupazioni di suolo pubblico previste nell’ambito della manifestazione in argomento per l’intera area interessata dalla medesima, tutti gli stalli revocati sono riservati all’iniziativa in argomento sia relativamente all’eventuale specifica riserva di spazio per la sosta dei mezzi degli espositori, sia per le occupazioni di suolo pubblico da realizzare con palchi e pedane, per le postazioni mercatali e per la sosta di ulteriori veicoli utilizzati come deposito merce.