CASTIGNANO – – Il 27 e il 28 agosto 2022 si terrà presso il campo in via Galvoni 1, la seconda edizione della Castignano Quidditch Cup, il primo torneo italiano di Quidditch non agonistico.

Nel suggestivo borgo medievale di Castignano, che con il suo campanile richiama un po’ la cara e magica Hogwarts, i ragazzi dell’associazione “Frangar Non Flectar“, ci offriranno due giornate in pieno stile potteriano.

La manifestazione è aperta a tutti fan, curiosi e sportivi; sarete smistati dal Cappello Parlante nelle quattro case di Hogwarts e potrete rilassarvi al pub “I tre manici di scopa”, trovando gustose delizie da mangiare e tanta freschissima birra! Tanto spazio per grandi e piccini, giochi, bancarelle a tema nella splendida area “Diagon Alley” in una cornice unica dove trascorrere due giorni nel magico mondo di Harry Potter.

Per chi volesse partecipare e provare a vincere la coppa più bella delle Marche le istruzioni sono davvero semplici: radunate un po’ di amici e iscrivete la vostra squadra, se invece sei da solo e ti piacerebbe giocare iscriviti e i ragazzi dell’organizzazione penseranno a inserirti in una squadra.

In questa seconda edizione crescono le collaborazioni sul territorio nazionale, l’evento infatti ha il piacere e l’onore di avere come main partner l’Associazione Italiana Quidditch, che ha lo scopo di promuovere il Quidditch in Italia e far crescere la credibilità del movimento italiano all’estero.

L’Inclusività è uno dei valori che stanno alla base di questo sport e l’Associazione Italiana Quidditch abbraccia in toto questo principiocercando di creare un “posto sicuro” dove chiunque possa sentirsi libero di esprimere al meglio la propria identità.

informazioni ed il regolamento per le iscrizioni sulle pagine Maghi e streghe ora tocca a voi, preparate le bacchette, indossate la vostra divisa e salite sulla scopa il 27 e 28 Agosto in direzione Castignano! Trovate tutte leper le iscrizioni sulle pagine Facebook Instagram “Castignano Quidditch Cup”.

