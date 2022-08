Il Comune dispone per il periodo della manifestazione denominata “Controvento festival dell’aria”, che va dal 27 agosto fino al 4 settembre, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della Strada Provinciale 76 Colle San Marco.

ASCOLI PICENO – Con ordinanza dirigenziale il Comune dispone per il periodo della manifestazione denominata “Controvento festival dell’aria”, che va dal 27 agosto fino al 4 settembre, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella fascia oraria: 6-24, su ambo i lati della Strada Provinciale 76 Colle San Marco, per il tratto di strada che va dalle “Cave Giuliani ” all’intersezione con via Martiri della Resistenza.

Dalle ore 09 alle ore 20 di domenica 28 agosto:

l’ interdizione della circolazione veicolare e della sosta con rimozione forzata in ambo i lati di Via Martiri della Resistenza, per il tratto compreso dalla Strada Provinciale n.76 “Colle San Marco” e fino ai servizi dei campi da tennis; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di V. le dei Caduti della Resistenza.

