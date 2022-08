Stadio “Barbera” terza giornata d’andata del campionato di Serie B.

Il patron Massimo Pulcinelli al microfono di Helbiz prima dell’inizio della gara: “Stiamo lavorando per portare avanti quanto fatto di buono nella scorsa stagione. Sicuramente ci siamo rinforzati. Bucchi? E’ una persona fantastica, un grandissimo allenatore che ha avuto una carriera un po’ altalenante ma appena l’ho conosciuto ho percepito subito la sua altissima professionalità. Pedro Mendes? Ho appreso solo la parte finale della trattativa, la gestione è stata fatta dal nostro direttore sportivo Valentini. E’ stato complicato, le operazioni a livello internazionale non sono mai facili, ci siamo convinti che potesse essere lui l’uomo giusto per noi, i fatti ci diranno se abbiamo avuto ragione. Rush finale di mercato? Abbiamo ancora un paio di ragazzi in entrata, ci sono anche delle uscite in fase di lavorazione. Quest’anno è davvero un campionato di A2 con grossi club come Palermo e Bari che sono saliti, Cagliari e Genoa che sono scesi. Sono felice di fare parte di un torneo così interessante”.

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Lancini, Crivello; Broh, Damiani; Elia, Floriano, Valente; Brunori. A disposizione: Massolo, Grotta, Pierozzi, Somma, Bettella, Doda, Peretti, Stulac, Segre, Di Mariano, Soleri, Stoppa. Allenatore: Corini

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Lungoyi, Gondo, Bidaoui. A disposizione: Guarna, Giordano, Quaranta, Simic, Salvi, Saric, Eramo, Fontana, Giovane, Ciciretti, Falzerano, Dionisi. Allenatore: Bucchi

Arbitra Minelli della sezione di Varese, al Var Rapuano di Rimini

PRIMO TEMPO

11′ caos in area bianconera, i pericoli nascono sempre sulla fascia sinistra dove Donati non riesce a contenere

4′ accelerazione di Collocolo scarico su Lungoyi cross deviato in corner, all’angolo nasce un’occasione d’oro ma è palo

2′ Palermo che continua ad attaccare sulla sinistra e guadagna due corner

0′ inizio del match

