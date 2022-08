Stadio “Barbera” terza giornata d’andata del campionato di Serie B.

Il patron Massimo Pulcinelli al microfono di Helbiz prima dell’inizio della gara: “Stiamo lavorando per portare avanti quanto fatto di buono nella scorsa stagione. Sicuramente ci siamo rinforzati. Bucchi? E’ una persona fantastica, un grandissimo allenatore che ha avuto una carriera un po’ altalenante ma appena l’ho conosciuto ho percepito subito la sua altissima professionalità. Pedro Mendes? Ho appreso solo la parte finale della trattativa, la gestione è stata fatta dal nostro direttore sportivo Valentini. E’ stato complicato, le operazioni a livello internazionale non sono mai facili, ci siamo convinti che potesse essere lui l’uomo giusto per noi, i fatti ci diranno se abbiamo avuto ragione. Rush finale di mercato? Abbiamo ancora un paio di ragazzi in entrata, ci sono anche delle uscite in fase di lavorazione. Quest’anno è davvero un campionato di A2 con grossi club come Palermo e Bari che sono saliti, Cagliari e Genoa che sono scesi. Sono felice di fare parte di un torneo così interessante”.

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Lancini, Crivello; Broh(56’Segre) Damiani(56’Stulac); Elia, Floriano (83′ Stoppa), Valente; Brunori. A disposizione: Massolo, Grotta, Pierozzi, Somma, Bettella, Doda, Peretti, Stulac, Segre, Di Mariano, Soleri. Allenatore: Corini

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci (84′ Simic)Falasco; Collocolo (71′ Eramo)Buchel, Caligara ; Lungoyi (53’Falzerano), Gondo(71’Dionisi), Bidaoui. A disposizione: Guarna, Giordano, Quaranta, Salvi, Saric, Fontana, Giovane, Ciciretti, , Dionisi. Allenatore: Bucchi

Arbitra Minelli della sezione di Varese, al Var Rapuano di Rimini

RETI: Gondo 27′, 49′ e 53′, Brunori 36′

AMMONITI: Crivello, Valente (P.), Gondo(A.)

Espulsi: Valente doppia ammonizione

SECONDO TEMPO

96′ termina il match

94′ Leali salva il risultato su punizione dalla distanza deviando in corner

90′ sei i minuti di recupero

88′ espluso capitan Valente per doppia ammonizione

87′ occasione per Dionisi abile a liberarsi in area a andare al tiro, corner per il Picchio

78′ annullato per offside il gol di Dionisi che aveva infilato con un gran rasoterra alla sinistra del portiere

63′ Gol Segre lasciato libero in area infila di testa su corner dalla sinistra

62′ Bidaoui spreca ancora entra sulla sinistra in area ma il suo destro non rappresenta un pericolo

55′ Bidaoui spreca un assist perfetto di Gondo che lo serve in area, il suo tiro a giro è fuori misura

53’Goooool Gondo! IL Centravanti fa tutto da solo parte da centrocampo verso la porta si ferma e poi infila con un diagonale di sinistro perfetto rasoterra sul secondo palo

46′ Rinvio frettoloso di Pigliacelli, stop e tiro di Caligara dal limite, para il portiere in due tempo

PRIMO TEMPO

49′ Gol Gondo!! Assist perfetto di Caligara che inventa con un filtrante dalla trequarti Gondo poi delizia con un pallonetto che s’infila sotto la traversa.

45′ tiro di Buchel fuori termina a lato 5 minuti di recupero assegnati

36′ Gol Brunori. IL Palermo pareggia con un colpo di testa in area piccola di Brunori su corner dopo un’altra deviazione di testa. Falasco perde la marcatura e il 9 rosanero non sbaglia. IL var al controllo per un fallo su Buchel

32′ scontro sulla fascia sinistra Donati rimane a terra soccorso, punizione per il Picchio. Batte Falasco devia la difesa di testa

28’Il Palermo reagisce con un colpo di testa di Brunori ma Leali si fa trovare pronto

27′ Gol Gondo! Cross di Donati dalla destra Pigliacelli non la blocca arriva Gondo che infila con un tap in a porta sguarnita

25′ cooling break

24′ Bidaoui crea scompiglio in avanti

11′ caos in area bianconera, i pericoli nascono sempre sulla fascia sinistra dove Donati non riesce a contenere

4′ accelerazione di Collocolo scarico su Lungoyi cross deviato in corner, all’angolo nasce un’occasione d’oro ma è palo

2′ Palermo che continua ad attaccare sulla sinistra e guadagna due corner

0′ inizio del match

