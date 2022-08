Il match è valido per la 4^giornata del Campionato di Serie B, in programma sabato 3 settembre, alle ore 14, al Del Duca di Ascoli Piceno.

ASCOLI PICENO – Saranno in vendita dalle ore 16 di oggi i biglietti per assistere ad ASCOLI-CITTADELLA, partita valida per la 4^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 3 settembre, alle ore 14:00, al Del Duca di Ascoli Piceno.

E’ possibile acquistare i biglietti online sul sito Ticketone e nei punti vendita abilitati.

Prezzi e punti vendita: https://www.ascolicalcio1898.it/prezzi-biglietti-campionato-2022-2023/

Tutti gli abbonati s.s. 2019/20 con voucher potranno utilizzarlo, anche parzialmente, per l’acquisto del biglietto.

L’Ascoli Calcio informa gli abbonati di CURVA s.s. 2022/23 che dal 31 agosto al 3 settembre sarà possibile ritirare i cuscini da stadio, omaggio destinato a tutti i sottoscrittori di tessera annuale. Gli abbonati di Curva potranno ritirare l’omaggio solo presso lo Stadio Del Duca nei seguenti giorni/orari: mercoledì 31 agosto dalle 16:00 alle 20:00

giovedì 1 settembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

venerdì 2 settembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

sabato 3 settembre dalle 8:30 alle 11:00. Il Club ricorda agli abbonati dei settori TRIBUNA MAZZONE e POLTRONCINA NORD che potranno ritirare il cuscino solo presso l’Ascoli Store di via Cairoli fino a sabato 27 agosto. L’Ascoli Store è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle 20:00 e il sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. I cuscini da stadio sono stati realizzati in collaborazione con Digital Printing, “Premium Partner” dell’Ascoli Calcio.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.