ASCOLI PICENO – “Inglese per Hostess di Volo” è un corso unico nel suo genere, soprattutto per una città come Ascoli. Corsi così strutturati esistono, ma solamente se si è disposti a trasferirsi per frequentarli a Milano o a Palermo (per citare le due città più importanti in cui vengono organizzati).

Un corso dinamico, pratico e aggiornato, condotto da Antonella Gargarella Martelli, una docente di inglese argentina, che ha creato nel suo paese l‘Aviation English Arg, un centro di apprendimento specializzato in aviazione rivolto a privati, aziende, accademie, organizzazioni e università.

Gargarella Martelli ha lavorato per l’Area di Formazione e per il Dipartimento di Presidenza del Comitato Esecutivo per i Trasporti di Sicurezza a Buenos Aires ed ha rafforzato la sua esperienza di lavoro come assistente di volo per quattro anni.

Insomma, un corso condotto da chi conosce il “mestiere” e il linguaggio tecnico dell’ambiente di volo. Un corso rivolto a tutte quelle persone che desiderano diventare assistenti di volo. 32 ore di preparazione in lingua inglese per aiutare potenziali hostess e steward a superare il colloquio di lavoro in inglese con le compagnie aeree e dare vita al proprio sogno.

Il corso “Inglese per Hostess di Volo” è organizzato dal Languages For All di Ascoli Piceno, un brand specializzato in corsi di lingue del Centro Studi & Formazione Genius di Monticelli.

Il corso, della durata di 32 ore, avrà inizio al raggiungimento di almeno 5 iscritti con un massimo di 10 partecipanti per garantire il giusto e doveroso feedback fra insegnante e discenti.

La partecipazione al corso può essere fatta anche online e laddove ci fossero molte richieste da fuori zona, sarà organizzata anche una versione su piattaforma.

Infine, è prevista anche una versione “premium” con lezioni individuali e un percorso di coaching di supporto.

Per info e iscrizioni, rivolgersi al Centro Studi & Formazione Genius in Largo delle Ginestre, 3 località Monticelli, Ascoli Piceno. Info al 348/865.83.33 (anche WhatsApp) o via email [email protected], oppure visitare il blog:

