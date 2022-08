ASCOLI PICENO – E’ stato pubblicato sul sito del comune di Ascoli Piceno l‘avviso relativo a un servizio di trasferimento giornaliero alle terme di Acquasanta.

I destinatari dell’avviso in oggetto sono i residenti nel comune di Ascoli Piceno che abbiano necessità di recarsi presso le terme di Acquasanta per svolgere cure termali e che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: essere ultrasessantacinquenne; essere in possesso della prescrizione medica finalizzata ad effettuare le terapie termali; essere in possesso dell’attestazione ISEE; essere autosufficiente. La graduatoria dei beneficiari verrà stilata in ordine al valore dell’ISEE. Le domande che perverranno prive dell’attestazione ISEE verranno inserite in coda alla graduatoria, dando priorità ai richiedenti con maggiore età anagrafica. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10/09/2022 pena l’esclusione.

“Con l’attivazione di questo servizio siamo tornati alla situazione pre-Covid con numerose iniziative in favore degli anziani– ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

”Con la pubblicazione di questo bando abbiamo, infatti, concluso l’operazione di riattivazione di tutti gli interventi in favore degli anziani che, a causa dell’emergenza epidemiologica, erano stati sospesi. Ricordo che sempre nel mese di settembre è previsto un servizio di soggiorno in una località balneare rivolto a questa categoria di cittadini a cui l’amministrazione tiene particolarmente – ha aggiunto l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni.

