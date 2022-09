CASTEL DI LAMA – Continua la Fiera del SS Crocifisso, tra espositori, laboratori e stand gastronomici a Km Zero. Per sabato 3 settembre si segnala un interessante convegno sull’olivicoltura Olivi e Olive – che si terrà nell’area food centrale alle ore 10 – organizzato in collaborazione con il Lions Club Ascoli Piceno ColliTruentini. Nell’occasione sarà presentato il libro “Oliva ascolana del piceno” scritto a sei mani dai professori Marino Felicioni e Leonardo Seghetti e dal perito agricolo Mario De Angelis, sull’Oliva Tenera Ascolana.

Interverranno il presidente del Consorzio Universitario Piceno, Achille Bonfigli, e il direttore del dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche, il Prof Davide Neri. Modera il convegno il perito agricolo Giuseppe Traini.

Alle 21:30 (sempre nell’area Food centrale) sarà la volta del cantautore Eugenio Bennato in concerto con “Vento Popolare”, il nuovo album che raccoglie i classici che hanno segnato la sua quarantennale carriera e i nuovi lavori ispirati come sempre alle tematiche attualissime dell’integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee e dei sud del mondo.

Il concerto è a ingresso gratuito.

