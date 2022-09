L’esibizione è in programma alle ore 21,30, presso la Cava Giuliani pianoro San Marco.

ASCOLI PICENO – Rimandato al 5 settembre, alle ore 21,30, presso la Cava Giuliani pianoro San Marco, lo spettacolo “Vento celeste” della compagnia dei Folli, in programma per il 31 agosto nell’ambito della rassegna “Controvento – Festival 2022 dell’aria“, a cura di Carlo Bachetti Doria e Davide Rondoni, promossa dalla Regione Marche, dal comune di Ascoli Piceno, da BIM Tronto, Fondazione Carisap e Camera di Commercio delle Marche, organizzata dall’associazione culturale Mad Events e realizzata in partnership con il Consorzio turistico dei Monti Gemelli e i Musei Civici di Ascoli Piceno e con la sponsorizzazione tecnica di Sara Servizi, associazione Culturalmente Insieme, associazione Spazi Musicali e hotel Miravalle.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.