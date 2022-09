ASCOLI PICENO – In partenza ad Ascoli Piceno, domenica 4 settembre, alle ore 18,30, nell’auditorium “Emidio Neroni” della Fondazione Carisap, “Molteplice”, il Festival internazionale di musica da camera, giunto alla ventiseiesima edizione, organizzato dall’associazione culturale Ascolipicenofestival, con direttore artistico Roberto Prosseda,

“ChocoChoro” è il titolo del concerto di apertura del festival, che vede protagonista il trio genovese composto da Marco Moro al flauto traverso, Filippo Gambetta al bandolim 10 corde e Fabrizio Forte alla chitarra 7 corde, un gruppo tra i più apprezzati nella ricerca della musica popolare. “ChocoChoro” è un progetto-viaggio dedicato alla musica strumentale carioca. Il gruppo ha realizzato nel 2014 un album autoprodotto nel quale propone brani dei padri dello choro, il primo genere musicale urbano genuinamente brasiliano, oltre a composizioni più recenti e il disco di “ChocoChoro” è stato Disco della Settimana di Farenheit, l’importante programma culturale del palinsesto di Rai Radio Tre.

Il Festival “Molteplice” proseguirà la prossima settimana con una serie di concerti giornalieri, primo fra tutti quello di giovedì 8 settembre, quando entrerà in scena il funambolico violino di Gilles Apap, accompagnato dalla fisarmonica di Myriam Lafargue.

I biglietti sono in vendita online su www.ciaotickets.com o nei punti vendita ad Ascoli “Sogni & Rock’n Roll” presso il centro commerciale L’Oasi, presso Caffè del Duca in viale Costantino Rozzi 13 e presso l’auditorium Neroni da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Prezzi: 15 euro, ridotto 10 euro per soci Apf e under 25, 1 euro per studenti di scuole di musica. Per le giornate del 14 e 15 settembre biglietto unico (prezzi come sopra) con diritto sia alla lezione di musica pomeridiana alle ore 18,30 sia al concerto serale delle ore 20,30. Solo per i soci Apf è possibile sottoscrivere un abbonamento a tutti i concerti al costo di 70 euro.

Per informazioni: 330 279036

