SPINETOLI – Un programma ricchissimo per la nuova edizione dopo i due anni di stop per la pandemia. Da mercoledì 7 a domenica 11 settembre, tornano i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie organizzati dall’associazione “Spinetoli in Festa” con la collaborazione della parrocchia Maria Ss Assunta presieduta da Don Giorgio, l’amministrazione comunale e il Bim Tronto.

Mercoledì 7 si comincia con la Marcia della Pace, giovedì 8 la classica processione di auto e moto con benedizione finale, venerdì 9 la messa per gli anziani e i disabili mentre domenica mattina nel centro del paese come ogni anno risuoneranno le note del Corpo Bandistico Città di Spinetoli.

Sabato 10 dalle 19:30 in poi l’evento più atteso, la Festa dell’Uva 2022 con la classica sfilata di carri allegorici, rievocazione storica esistente dal lontano 1925, che in ogni edizione richiama tantissimi appassionati da tutta la provincia e non solo.

Tutte le altre sere lo spettacolo non mancherà: mercoledì 7 la comicità di Marco Papa, giovedì 8 la musica dei Turan Turan, venerdì 9 grande appuntamento con La Rua in concerto in piazza Giacomo Leopardi e domenica 10 con la tribute band di Vasco, Vizi e Virtù.

Tutte le sere saranno presenti gli stand enogastronomici della Sagra dello stoccafisso, giunta ormai alla 46esima edizione, che quest’anno si svolgerà nella suggestiva piazza Roma in pieno centro storico con posti al coperto.

Oltre allo stoccafisso bianco e rosso, gustosi primi e carne alla brace e molto altro, tutto cucinato nel segno della tradizione.

