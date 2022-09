ASCOLI PICENO –Da Opera Società Cooperativa è nato il Picenworld Museum, aperto al pubblico dal 18 settembre 2021 e situato nel centro storico di Ascoli Piceno in corso Vittorio Emanuele 46.

Anche quest’anno, con la ripresa della scuola, il PIMU propone un ricco programma educativo per gli studenti. Tra le proposte, laboratori di scavo e tessitura e due incontri settimanali durante l’anno scolastico: il venerdì pomeriggio per i bambini dai 3 ai 6 anni i laboratori sensoriali nella raccolta creata e sviluppata da Cinzia Ciabò, Racconti da “Sentire”, e il sabato sera, per la fascia di età tra i 6 e gli 11 anni, degli incontri volti a proporre un nuovo modo di rivivere la storia e l’archeologia. Durante i laboratori ai ragazzi verrà concesso lo spazio di esplorare in modo innovativo e tangibile concetti che altrimenti resterebbero astratti e di immergersi in prima persona in una nuova esplorazione a 360 gradi di nozioni antiche in chiave contemporanea.

Per informazioni si può consultare il sito: picenworldmuseum.it.

