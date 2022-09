CASTEL TROSINO – “L’acqua, la pietra e il fuoco – Racconti spettacolari di territori e comunità” è il tema di “MarcheStorie“, l’appuntamento che dal 9 all’11 settembre animerà Castel Trosino, frazione vicino ad Ascoli Piceno, allo scopo di valorizzare il borgo attraverso il recupero di leggende e racconti del territorio.

L’acqua, la pietra e il fuoco saranno per Castel Trosino metafora dei racconti spettacolari che questa tre giorni vuole proporre: la narrazione del mondo rurale e, in particolare, dell’antico rito del bucato e delle lavandaie, attraverso le tecniche del teatro di strada e del circo contemporaneo. Tra i protagonisti del festival ci sarà la Compagnia dei Folli e non mancheranno laboratori, spettacoli itineranti per bambini, caccia al tesoro.

“Continua la valorizzazione del nostro territorio e delle frazioni attraverso appuntamenti di grande qualità come MarcheStorie -– ha dichiarato il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e ha aggiunto: “Sarà l’occasione per conoscere uno spaccato di storia e di tradizione, elementi fondamentali della nostra comunità”.

“Da venerdì a domenica, ogni sera alle 21, la Compagnia dei Folli si esibirà in uno spettacolo da non perdere che si snoderà attraverso la narrazione del mondo rurale, con una particolare attenzione al rito del bucato e alla figura delle lavandaie– ha spiegato l’assessore agli eventi del Comune di Ascoli, Monia Vallesi.

“Come Regione Marche vogliamo raccontare la nostra regione attraverso i suoi borghi e da questa volontà nasce MarcheStorie, dove racconti e tradizioni si fondono per far conoscere il territorio, le sue bellezze e le sue infinite peculiarità – ha ricordato l’assessore alla cultura, Giorgia Latini.

“MarcheStorie è un festival che attraversa tutta la regione e va alla scoperta dei paesi, con i loro sapori, miti e storie popolari, per tenere viva la grande eredità della tradizione – ha concluso la dirigente del settore beni e attività culturali della Regione, Daniela Tisi.

Per prenotazioni di spettacoli serali e laboratori per ragazzi consultare il portale di spettacoli serali e laboratori per ragazzi consultare il portale https://www.casteltrosino.it/marchestorie/

