Match valido per la 5° giornata del Campionato di Serie B,sabato 10 settembre, alle ore 16e15, presso il “Renato Curi” di Perugia.

ASCOLI PICENO – Marco Piccinini della sezione di Forlì è l’Arbitro designato per dirigere PERUGIA–ASCOLI, partita valida per la 5^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 10 settembre, alle ore 16:15, presso il “Renato Curi” di Perugia.

Gli Assistenti sono Alessio Tolfo di Pordenone e Francesca Di Monte di Chieti. Quarto Ufficiale Dario Madonia di Palermo, al VAR Federico Dionisi de L’Aquila, AVAR Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

I tifosi bianconeri hanno acquistato tutti i i 1.125 tagliandi a disposizione sul circuito online TicketOne per il Settore Ospiti Curva Sud del “Curi”.

