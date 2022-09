La fotografa presenterà l’iniziativa, in programma dal 4 al 10 ottobre, alle ore 18 al teatro comunale. Il sindaco Matricardi: “La prima di una serie di iniziative per documentare, con diversi linguaggi, il nostro percorso di trasformazione in Metroborgo”

MONTALTO – “Un paese, Montalto” è il nome del progetto che Francesca Tilio, artista e fotografa marchigiana di fama internazionale, spiegherà venerdì 9 settembre, alle ore 18, al Teatro Comunale di Montalto delle Marche.

Un lavoro fotografico che, dal 4 al 10 ottobre, presenterà il presente di Montalto e dei suoi abitanti, in vista del percorso verso il “Metroborgo” che verrà. I progetti che Francesca Tilio porterà a Montalto saranno “MY Song”, un laboratorio di narrazione fotografica dedicato ai più giovani, e “Atlante umano””, un censimento fotografico di volti montaltesi da consegnare alle generazioni future.

Francesca Tilio è nata a Jesi nel 1975. Ha esposto alla Viewfinder Photo Gallery di Londra con la mostra personale Les Bonnes, ha vinto del premio Camera d’Oro a Lens Based Art Show di Torino con il progetto di autoritratti ME² e la performance con parrucche per sole donne. Pink Project, il suo lavoro più personale, sostiene la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) ed è mostra itinerante per la raccolta fondi a favore della lotta al cancro al seno. Uno dei racconti contenuti nel suo primo libro, Le femmine sono numeri dispari, 9 racconti x 9 pezzi musicali x 9 fotografie scattate da lei, è ora un film dal titolo Vicini. Il suo lavoro autoriale è pubblicato nelle grandi testate italiane ed internazionali e il suo approccio fotografico incentrato sulla narrazione visiva è diventato esperienza formativa.

“E’ solo la prima di una serie di iniziative per documentare, con diversi linguaggi, il nostro percorso di trasformazione in Metroborgo, per consegnare alle future generazioni anche testimonianze delle loro radici. La forza dell’immagine rende immediata la percezione della trasformazione. Anche per questo abbiamo deciso di narrare la nostra evoluzione verso il Metroborgo con gli occhi di una fotografa così affermata, insieme alla quale sapremo di posare lo sguardo sugli elementi giusti da ricordare. Ringrazio per questo anche lo studio di progettazione Marchingegno che continua a seguire il nostro percorso e ci accompagna nell’evoluzione – ha sottolineato il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi.





Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.