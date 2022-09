ASCOLI PICENO – Grande successo e affluenza di pubblico alla prima di Symphony of CAOS, l’evento del DJ ascolano ASCO tenutosi ieri sera, 11 settembre, nella splendida cornice di piazza del Popolo di Ascoli Piceno, in collaborazione con il suo braccio destro, Margherita Di Fato e con l’ascolano Simone Alessandrini che, grazie alle magistrali riprese video di XENTEK, farà il giro del mondo.

Sette ore di musica non stop con artisti locali e internazionali coronate dalla performance finale di oltre due ore del producer ascolano, accompagnato da un’orchestra di 26 giovani musicisti marchigiani, dal Coro Ventidio Basso, dalla Compagnia dei Folli, da ballerini classici e da famosi cantanti internazionali e nazionali come Martina Attili e Giuliana Cascone. Toccante il tributo a grandi nomi della città come Giovanni Allevi e Dardust.

“Una serata come non si vedeva dai tempi del Festivalbar – ha commentato il sindaco Fioravanti.

