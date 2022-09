L’evento, nell’ambito del ciclo “Venerdì Dialettali”, organizzato dalla Fondazione Fabiani, avrà luogo giovedì 15 settembre, alle ore 17,30, presso il giardino comunale Ex FAMA.

ASCOLI PICENO – Per il ciclo “Venerdì Dialettali”, organizzato dalla Fondazione Fabiani, giovedì 15 settembre, alle ore 17,30, presso il giardino comunale Ex FAMA di Ascoli Piceno, si terrà l’incontro musicale “L’Eco del Tronto” con canzoni e poesie del Piceno in vernacolo tratte dal CD curato da Marco Pietrzela.

Il giardino comunale, che si trova nel cuore del quartiere popolare di San Giacomo con ingresso in rua dei Fiori angolo rua Palucci, è stato realizzato dal comune nello spazio occupato dalla famosa fabbrica di maioliche ascolane FAMA. Dopo alcuni anni di abbandono, il giardino è stato adottato dal dottor Mauro Mario Mariani e dall’associazione ascolana Angeli del Bello con l’intento di curarne in futuro la gestione tramite una convenzione con il comune.

Il musicista e musicologo ascolano Marco Pietrzela è autore di pregevoli studi sulla musica del Piceno e sul saltarello e di diverse incisioni discografiche tra cui “L’Eco del Tronto”, edito nel 2015 ed articolato in tre parti: la prima con brani ben conosciuti di Emidio Cagnucci e di Francesco e Paolo Bonelli ed eseguiti dalla Corale Polifonica “Cento Torri”, la seconda con canzoni e poesie in vernacolo messe in musica dallo stesso Pietrzela, tratte da autori vari e recitate, la terza strettamente musicale.

Agli associati 2022 la Fondazione farà dono dell’antologia di scritti in tre volumi, che raccoglie articoli e studi di Fabiani apparsi su giornali e riviste d’epoca.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.