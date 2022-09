ROMA – Importante appuntamento con la moda sartoriale. Al termine di una kermesse di due giorni a Villa Malta con convegni e vari eventi, sabato 17 settembre lo “stile sartoriale” dei maestri dell’Accademia nazionale dei sartori sfilerà in Campidoglio.

Si tratta di un luogo simbolico, in quanto proprio qui, nel 1575 nacque l’Universitas Sutorum, la cui eredità è raccolta proprio dai Sartori, che festeggia 75 anni di attività

Il defilè della grande sartoria sarà diviso in tre momenti: la presentazione delle collezioni di grandi maestri sarti senior, quella dei maestri sarti junior, under 35 e le dieci migliori promesse nella sartoria da donna, con il premio “Manichino D’Oro“.

In rappresentanza delle Marche c’è la sartoria di Franco Mariani in via Sacconi ad Ascoli, con esperienza pluriennale nella creazioni di abiti da cerimonia e in generale di abiti su misura.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.