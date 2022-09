I nuovi corsi, con lezioni di prova gratuite, saranno presentati all’Open Day in programma sabato 17 settembre, a partire dalle ore 15, presso la sede di via Piemonte 4.

ASCOLI PICENO – Ripartono nel mese di settembre i corsi della scuola di musica “Music Academy Ascoli” che aspetta gli interessati all’Open Day in programma sabato 17 settembre, a partire dalle ore 15, presso la sede di via Piemonte 4 (dietro la stazione ferroviaria).

Quel giorno sarà possibile effettuare lezioni di prova gratuite e senza impegno, chiedere consulenze nella la scelta dei corsi e conoscere il corpo docenti della scuola, una squadra di professionisti con esperienza pluriennale in ambito didattico e performativo. L’iniziativa è rivolta a chiunque sia interessato ad intraprendere un corso sia di strumento che di canto ad indirizzo classico o moderno. L’offerta formativa della scuola propone un’organizzazione didattica in linea con la didattica Europea dei Conservatori, grazie alla sinergia con enti internazionali di alta formazione (Pearson, University of the West Scotland e Trinity London College), e fornisce corsi accademici e pre-accademici che rilasciano titoli di studio esteri legalmente riconosciuti e spendibili in Italia, oltre a programmi didattici personalizzati, garantendo una flessibilità oraria utile ai lavoratori e a chiunque non possa frequentare con cadenza settimanale.

Per ulteriori informazioni sull’Open Day e sulla scuola è possibile consultare il sito web www.musicacademyascoli.it oppure contattare la segreteria al numero 0736 343404 o all’indirizzo mail [email protected]

