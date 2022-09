“Anche le nostre attività , finalizzate alla salute dei cittadini – ha ricordato Andrea Avitabile – stanno affrontando con preoccupazione i problemi e le criticità che , di giorno in giorno, vivono tutte le imprese , qualsiasi sia la loro dimensione”

MARINA DI ALTIDONA – Federfarma Marche , come espressione regionale delle 5 associazioni provinciali dei titolari di farmacia, ha invitato i candidati di tutti i partiti politici che saranno impegnati nel prossimo appuntamento elettorale ad un incontro, nel rispetto dell’articolazione elettorale, per presentare spunti e proposte sui temi che le farmacie, come imprese, affrontano quotidianamente.

Il presidente regionale Andrea Avitabile , con il delegato regionale alle farmacie rurali Marco Meconi, ha posto l’accento sull’impegno delle farmacie, a fianco dei cittadini e delle Istituzioni , ancora di più da quando operano come terminale territoriale del sistema sanitario , per dare risposte rapide alla popolazione su un tema fondamentale come e’ la salute.

Per le province di Ascoli, Fermo e Macerata i candidati sono stati invitati ad un incontro indetto per venerdi 16 settembre , dalle ore 20.30 a Marina di Altidona presso il Gran Caffè Malavolta .

Federfarma Marche ha ricordato ai candidati nell’invito che ” le 530 farmacie che operano in sede regionale costituiscono un sistema economico di piccole imprese con oltre 2.500 dipendenti, un un fatturato ed un indotto decisamente importanti”.

“Anche le nostre attività , finalizzate alla salute dei cittadini – ha ricordato Andrea Avitabile – stanno affrontando con preoccupazione i problemi e le criticità che , di giorno in giorno, vivono tutte le imprese , qualsiasi sia la loro dimensione”.





Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.