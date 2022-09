Così come già accaduto negli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale è disponibile nel consentire, durante le prime settimane di scuola, l’accesso a mensa anche agli alunni le cui famiglie non hanno effettuato l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica.

ASCOLI PICENO – Così come già accaduto negli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale è disponibile nel consentire, durante le prime settimane di scuola, l’accesso a mensa anche agli alunni le cui famiglie non hanno effettuato l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica, concedendo ulteriore tempo per perfezionare la procedura.

Si ricorda che il rispetto del termine del 31 luglio per l’invio delle domande, è funzionale per consentire agli uffici di compiere la dovuta istruttoria delle domande ed inviare alle direzioni didattiche, prima dell’inizio della scuola, l’elenco degli iscritti.

Ai ritardi che usualmente si verificano, si aggiunge, quest’anno, la difficoltà, non imputabile all’Amministrazione Comunale, di effettuare l’accesso al portale Planet School registrandosi sulla piattaforma regionale Cohesion con la Cie (Carta d’identità elettronica), strumento alternativo allo Spid che, invece, permette l’accesso immediato al portale.

Per ovviare a questa criticità l’ufficio refezione scolastica si rende disponibile a collaborare con le numerose famiglie per consentire loro di regolarizzare le iscrizioni, soprattutto in questo primo anno in cui è stata introdotta la nuova modalità di iscrizione online.

Sarà comunque onere dell’Amministrazione fornire le dovute informazioni alle Direzioni didattiche non appena sarà possibile disporre di un quadro completo delle iscrizioni, presumibilmente dopo qualche settimana dall’avvio dell’anno scolastico, come da prassi, e stabilire la data entro la quale le famiglie dovranno regolarizzare l’iscrizione.

Nel frattempo tutti i bambini potranno usufruire del servizio.

