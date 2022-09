ASCOLI PICENO – Prosegue il piano di manutenzione programmata per la riqualificazione della rete stradale in gestione Anas (Gruppo Fs Italiane).

Nell’ambito dei lavori di risanamento dei sovrappassi lungo la strada statale 4 “Salaria”, a partire da lunedì prossimo, 19 settembre, nel tratto tangenziale alla città di Ascoli Piceno sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Ascoli Ovest/Rosara in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

In particolare, saranno eseguiti gli interventi di impermeabilizzazione e pavimentazione del sovrappasso al chilometro 176,123.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 2 ottobre.

